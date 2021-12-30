Hatay'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
AA / Mustafa Özer - Haberler | Güncel
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Özcan Ö. idaresindeki 31 ACF 031 plakalı motosiklet, Özerli Mahallesi'nde G.K'nin kullandığı yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Mustafa Özer - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet