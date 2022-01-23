Hatay'da kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 19 keçi kurtarıldı
AA / Burhan Ateş - Haberler | Güncel
Hatay'ın Hassa ilçesinde kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 19 keçiyi mahalle sakinleri kurtardı.
HASSA, HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 19 keçiyi mahalle sakinleri kurtardı.
Ardıçlı Mahallesi'nde Nilgün Çömez'e ait ağılın çatısı, kar birikintisi nedeniyle çöktü.
Durumu fark eden mahalle sakinleri, buradan çıkardıkları 19 küçükbaş hayvanı başka noktaya taşıdı.
Hasar oluşan ağıl kullanılamaz hale geldi.