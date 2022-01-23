Hatay'da kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 19 keçi kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 19 keçi kurtarıldı

Hatay'da kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 19 keçi kurtarıldı
AA / Burhan Ateş - Haberler | Güncel

Hatay'ın Hassa ilçesinde kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 19 keçiyi mahalle sakinleri kurtardı.

HASSA, HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 19 keçiyi mahalle sakinleri kurtardı.

Ardıçlı Mahallesi'nde Nilgün Çömez'e ait ağılın çatısı, kar birikintisi nedeniyle çöktü.

Durumu fark eden mahalle sakinleri, buradan çıkardıkları 19 küçükbaş hayvanı başka noktaya taşıdı.

Hasar oluşan ağıl kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 19 keçi kurtarıldı

Hatay'da kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 19 keçi kurtarıldı

AA / Burhan Ateş - Son Dakika Haberleri

Hassa, Hatay, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title