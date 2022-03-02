Hatay'da kaçan inek kanalizasyona sıkışmış halde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da kaçan inek kanalizasyona sıkışmış halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay'da kaçan inek kanalizasyona sıkışmış halde bulundu

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da kaçan inek kanalizasyona sıkışmış vaziyette bulundu.

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da kaçan inek kanalizasyona sıkışmış vaziyette bulundu.

Merkez ilçe Antakya'da sahibinin elinden kaçan inek, dere yatağında indi. Vatandaşlar yakalamaya çalışsa da inek, dere yatağında gözlerden kayboldu. Daha sonra kanalizasyona sıkıştığı anlaşılan ineği gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, dere yatağına yakın bölgede kanalizasyona sıkışan ineği bulunduğu yerden güçlükle çıkartabildi.

(Gökhan Aklan/İHA)

Hatay'da kaçan inek kanalizasyona sıkışmış halde bulundu

Hatay'da kaçan inek kanalizasyona sıkışmış halde bulundu

Hatay'da kaçan inek kanalizasyona sıkışmış halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Güncel

İtfaiye, Antakya, Hatay, İnek, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title