Hatay'da inşaat halindeki binanın 6. katından düşen Suriye uyruklu işçi öldü
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Hatay'da inşaat halindeki binanın 6. katından düşen Suriye uyruklu işçi öldü

Anadolu Ajansı / Burhan Ateş - Haberler | Güncel
Hatay'da inşaat halindeki binanın 6. katından düşen Suriye uyruklu işçi öldü

Hatay'ın Hassa ilçesinde inşaat halindeki binanın 6. katından düşen Suriye uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Hatay'ın Hassa ilçesinde inşaat halindeki binanın 6. katından düşen Suriye uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ahmet El Süleyman, 15 Kasım Mahallesi'nde inşaat halindeki binaya iskele kurduğu sırada 6. kattan zemine düştü.

Ağır yaralanan Süleyman 112 Acil Servis ekiplerince Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Süleyman burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

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