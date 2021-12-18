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Hatay'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı Hatay'ın Antakya ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Kemal Demircan yaralandı.

HATAY (İHA) - Hatay'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Kemal Demircan yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Serinyol mahallesi Antakya -İskenderun otoyolunda Kemal Demircan yönetimindeki 16 AUE 78 plakalı TIR, Turhan Şen yönetimindeki 38 ABY 107 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ön kısmı hurdaya dönen tır sürücüsü Kemal Demircan yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekiplerince sıkışan yaralı şoförü araçtan çıkarıldı.

Yaralı tır şoförü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Hatay Mustafa Kemal üniversitesi Eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı.

Hatay'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Hatay'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Hatay'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Hatay'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz - Son Dakika Haberleri

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