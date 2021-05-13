Hatay'da iki aile arasındaki taşlı kavgada 4 kişi yaralandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada atılan taşlar nedeniyle 4 kişi yaralandı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada atılan taşlar nedeniyle 4 kişi yaralandı.
Keskincik Mahallesi'nde iki gencin tartışması sonucu iki aile kavga etmeye başladı. Taşların atıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredekiler tarafından Hatay Bölge Hastanesi ve Altınözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kavga, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan