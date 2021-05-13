Hatay'da iki aile arasındaki taşlı kavgada 4 kişi yaralandı
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Hatay'da iki aile arasındaki taşlı kavgada 4 kişi yaralandı

Hatay'da iki aile arasındaki taşlı kavgada 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada atılan taşlar nedeniyle 4 kişi yaralandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada atılan taşlar nedeniyle 4 kişi yaralandı.

Keskincik Mahallesi'nde iki gencin tartışması sonucu iki aile kavga etmeye başladı. Taşların atıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredekiler tarafından Hatay Bölge Hastanesi ve Altınözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavga, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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