Hatay'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
22.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:03
Hatay'ın Hassa ilçesinde hırsızlık şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde hırsızlık şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Akbez Mahallesi'nde 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Akbez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler kimliklerini tespit ettiği yaşı küçük 2 şüpheliyi adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada 3 bilgisayar ve 2 fotoğraf makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş