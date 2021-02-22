Hatay'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hatay'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

22.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:03
Hatay'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde hırsızlık şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde hırsızlık şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akbez Mahallesi'nde 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Akbez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler kimliklerini tespit ettiği yaşı küçük 2 şüpheliyi adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada 3 bilgisayar ve 2 fotoğraf makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Özlem Zengin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Özge Özder Meghan Markle Defne Samyeli
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ünal Karaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 17:27:12. #1.15#
title