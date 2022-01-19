Hatay'da hırsızlık çetesine 3 tutuklama - Haberler
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Hatay'da hırsızlık çetesine 3 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Hatay'da hırsızlık çetesine 3 tutuklama Hatay'ın Defne ilçesinde ve merkez ilçesi Antakya'da evlerden hırsızlık yapan çeteye mensup 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEFNE, HATAY (İHA) - - Hatay'da hırsızlık çetesine 3 tutuklama

HATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde ve merkez ilçesi Antakya'da evlerden hırsızlık yapan çeteye mensup 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Defne ilçesine bağlı Subaşı Mahallesinde meydana gelen 3 evden hırsızlık ve 1 evden hırsızlığa teşebbüs eden şüpheliler 100 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası, 5 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası ve 700 TL para çaldılar.

Merkez ilçe Antakya'ya bağlı Akasya Mahallesinde meydana gelen evden hırsızlık olayında ise 45 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası çalındı.

Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren hırsızlık çetesi şüphelileri E.T, C.A., M.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay'da hırsızlık çetesine 3 tutuklama

Hatay'da hırsızlık çetesine 3 tutuklama

Hatay'da hırsızlık çetesine 3 tutuklama

İhlas Haber Ajansı / Gökhan Aklan - Son Dakika Haberleri

Hırsızlık, Antakya, Defne, Hatay, 3. Sayfa, Haber

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