Hatay'da gönüllü gençler, anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da gönüllü gençler, anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi

AA / Mustafa Özer - Haberler | Kültür Sanat
Hatay'da gönüllü gençler, anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gönüllü gençler, anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gönüllü gençler, anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

Şehit Halil Kurt Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, gönüllü gençler palyaço kıyafeti giyerek müzik eşliğinde öğrenciler ile oyunlar oynadı.

Etkinliğe öğretmenler de eşlik etti.

AA / Mustafa Özer - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Ersoy Mevlüt Çavuşoğlu Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Ebru Şallı Pınar Deniz Ezgi Mola
Spor Güzel Sözler Fatih Terim Ali Palabıyık Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Armin Laschet Gazeteler Rüya Tabirleri Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hatay'da gönüllü gençler, anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 14:04:05. #1.11#