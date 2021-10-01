Hatay'da gönüllü gençler, anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi
AA / Mustafa Özer - Haberler | Kültür Sanat
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gönüllü gençler, anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirdi.
HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gönüllü gençler, anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirdi.
Şehit Halil Kurt Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, gönüllü gençler palyaço kıyafeti giyerek müzik eşliğinde öğrenciler ile oyunlar oynadı.
Etkinliğe öğretmenler de eşlik etti.
AA / Mustafa Özer - Son Dakika Haberleri