Girdikleri denizde kaybolan gençlerden ikincisinin de cansız bedenine ulaşıldı
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Girdikleri denizde kaybolan gençlerden ikincisinin de cansız bedenine ulaşıldı

Anadolu Ajansı / Mustafa Özer - Haberler | Güncel

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde kaybolan gençlerden ikincisinin de cansız bedeni bulundu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde kaybolan gençlerden ikincisinin de cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün Numune Evler Mahallesi sahilinden denize giren Memik Bozkurt (17) boğulurken, Kadir Köktaş (17) denizde kayboldu.

Köktaş'ı arama çalışmalarına Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı, polis ve itfaiye ekiplerince dünden bu yana devam edildi.

Komutanlığa bağlı 4 bot ve bir dalış ekibinin yer aldığı, drone ile de havadan destek verilen aramada Köktaş'ın cansız bedenine, kaybolduğu yerin yaklaşık 250 metre uzağında ulaşıldı.

Ekiplerin, botla Dörtyol Balıkçı Barınağına taşıdığı cenaze, otopsi için Dörtyol Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Girdikleri denizde kaybolan gençlerden ikincisinin de cansız bedenine ulaşıldı
Girdikleri denizde kaybolan gençlerden ikincisinin de cansız bedenine ulaşıldı
Girdikleri denizde kaybolan gençlerden ikincisinin de cansız bedenine ulaşıldı
Girdikleri denizde kaybolan gençlerden ikincisinin de cansız bedenine ulaşıldı
Girdikleri denizde kaybolan gençlerden ikincisinin de cansız bedenine ulaşıldı
Girdikleri denizde kaybolan gençlerden ikincisinin de cansız bedenine ulaşıldı
Girdikleri denizde kaybolan gençlerden ikincisinin de cansız bedenine ulaşıldı
Girdikleri denizde kaybolan gençlerden ikincisinin de cansız bedenine ulaşıldı
Girdikleri denizde kaybolan gençlerden ikincisinin de cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer

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