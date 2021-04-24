Hatay'da freni boşalan vinç, 11 araca çarptı: 2 ölü, 6 yaralı
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Hatay'da freni boşalan vinç, 11 araca çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

Hatay'da freni boşaldığı iddia edilen vincin, karşı yönden gelen ve park halindeki birçok araca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Hatay'da freni boşaldığı iddia edilen vincin, karşı yönden gelen ve park halindeki birçok araca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yayladağı istikametinden Antakya'ya giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 AT 1509 plakalı kablo yüklü vinç, Harbiye Mahallesi'nde karşı yönden gelen ve park halindeki 11 araca çarptıktan sonra durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Vincin freni boşaldığı için sürücüsü tarafından durdurulamadığı iddia edildi.

Hatay'da freni boşalan vinç, 11 araca çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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