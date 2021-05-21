Hatay'da freni arızalanan traktör dereye devrildi
Hatay'ın Hassa ilçesinde park halindeki traktör, freninin arızalanması sonucu dereye devrildi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde park halindeki traktör, freninin arızalanması sonucu dereye devrildi.
Yukarıkarafakılı Mahallesi'nde, Cafer S'ye ait 01 VE 936 plakalı traktör fren arızası nedeniyle hareket etti.
Traktörün dereye devrildiğini gören çevredekiler durumu Cafer S'ye bildirdi.
Traktör vinç yardımıyla dereden çıkartıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş