Hatay'da freni arızalanan traktör dereye devrildi
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Hatay'da freni arızalanan traktör dereye devrildi

Hatay'da freni arızalanan traktör dereye devrildi
Anadolu Ajansı / Burhan Ateş - Haberler | Güncel

Hatay'ın Hassa ilçesinde park halindeki traktör, freninin arızalanması sonucu dereye devrildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde park halindeki traktör, freninin arızalanması sonucu dereye devrildi.

Yukarıkarafakılı Mahallesi'nde, Cafer S'ye ait 01 VE 936 plakalı traktör fren arızası nedeniyle hareket etti.

Traktörün dereye devrildiğini gören çevredekiler durumu Cafer S'ye bildirdi.

Traktör vinç yardımıyla dereden çıkartıldı.

Hatay'da freni arızalanan traktör dereye devrildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

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