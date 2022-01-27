Hatay'da faturasız ilaca 2 gözaltı - Haberler
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Hatay'da faturasız ilaca 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı, İzzet Nazlı - Güncel
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Hatay'da faturasız ilaca 2 gözaltı

HATAY'da polis ekiplerinin bir ev ve araçta yaptığı aramada, muhtelif markalarda bin 170 kutu faturasız ilaç ele geçirildi.

HATAY'da polis ekiplerinin bir ev ve araçta yaptığı aramada, muhtelif markalarda bin 170 kutu faturasız ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili, yabancı uyruklu M.N. ile A.A. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mali suçlarla mücadele kapsamında Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde durdurulan bir araç ve Emek Mahallesi'nde baskın yapılan bir evde arama yaptı. Ekipler, muhtelif markalarda bin 170 kutu faturasız ilaç ele geçirdi. Olayla ilgili yabancı uyruklu M.N. ile A.A. gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Güncel

Tragger, Polis, İlaç, Güncel, Haber

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