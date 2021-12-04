Hatay'da evde çıkan yangın hasara yol açtı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Sanayi Mahallesi'nde İbrahim K'ye ait 2 katlı evin ikinci katında mutfak tüpünün alev alması sonucu yangın çıktı.
İkamettekilerin ihbarı üzerine adrese yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
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AA / Mustafa Özer - Son Dakika Haberleri