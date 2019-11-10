10.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:31

Hatay'da dünyanın en büyük makasıyla açılış

Hatay ile Adana arasında gastronomiden sonra Guinness rekabeti

Dünyanın en büyük makası rekoru Adana'daydı, Hatay bu rekora rakip çıktı

Servet Altaş: "Guinness'e başvuru yaptık, rekorun Hatay'a gelmesini bekliyoruz"

HATAY - Hatay'da, bir inşaat şirketinin site açılış kurdelesi 'Dünyanın En Büyük Makası'yla kesildi.

Önceki hafta Adana'da bir inşaat şirketinin 3.01 metrelik dev makas rekoruna Hatay'dan kısa sürede cevap geldi. Bir inşaat firması uzunluğu 3.20 metre olan dünyanın en büyük makasıyla yapımı tamamlanan site projesinin açılış ve tanıtım lansmanını gerçekleştirdi. Yüzlerce kişinin katıldığı törende 3.20 metre büyüklüğündeki makas büyük ilgi gördü.

Açılışa Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Yayladağı Belediyesi Başkanı Mustafa Sayın, HASİAD Başkanı Gökhan Alkan, Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, STK temsilcileri ve iş insanlarının katıldığı törene Hataylılar büyük ilgi gösterdi.

İnşaat şirketinin sahibi Servet Altaş, dünyanın en büyük makası rekorunu Hatay'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Rekor için Guinness'e başvuru yaptıklarını ve olumlu dönüş beklediklerini ifade eden Altaş," Güçlü Bahçe City projesini memleketimize istihdam kazandırmak için yapıyı bu aşamaya getirdik. Katılım ve açılışını bugün yaptık. Guinness Rekorlar Kitabına kazandırmak için kendi ölçümlerimizle yaptığımız 320 santimetre olan altın makasımızı yaptık. Başvurumuzu da yaptık. Bu rekoru da şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz. Projemizi de şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz. Bu makas daha öncesinde Hindistan'daydı. Adana'da Tekbaş İnşaat önceki süreçte bu rekoru almıştı. Biz bu rekoru Hatay'a getirdik" diye konuştu.

Lansman örnek dairelerin gezilmesinin ardından son bulurken, dev makası gören herkes önünde fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.

Kaynak: İHA