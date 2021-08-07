Hatay'da Dostluk Parkı açıldı
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Hatay'da Dostluk Parkı açıldı

Hatay'da Dostluk Parkı açıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Özer - Haberler | Güncel

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Dostluk Parkı açılışı gerçekleştirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Dostluk Parkı açılışı gerçekleştirildi.

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Altınçağ Mahallesi'ndeki 13 dönüm üzerine kurulan parkın açılışında yaptığı konuşmada, parkın herkese hayırlı olmasını temenni etti.

Daha sonra açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer

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