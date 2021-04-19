Hatay'da devrilen otomobil sürücüsü yaralandı
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Hatay'da devrilen otomobil sürücüsü yaralandı

Hatay'da devrilen otomobil sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Burhan Ateş - Haberler | Güncel

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Abdullah K. idaresindeki 46 ABU 891 plakalı otomobil Kırıkhan-Gaziantep kara yolu Ceylanlı mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

Otomobil içerisinde sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlık çalışanı yaptı.

Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

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