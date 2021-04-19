Hatay'da devrilen otomobil sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Abdullah K. idaresindeki 46 ABU 891 plakalı otomobil Kırıkhan-Gaziantep kara yolu Ceylanlı mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.
Otomobil içerisinde sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlık çalışanı yaptı.
Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş