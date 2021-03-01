Hatay'da denizde 3 ayrı noktada oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi
01.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:02
Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında 3 farklı noktada oluşan hortum, vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.
Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında 3 farklı noktada oluşan hortum, vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.
İlçede gece saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini yitirdi.
Yağışın ardından Çevlik Mahallesi açıklarında aynı anda 3 farklı noktada oluşan hortum, kıyıdaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hortumlar karaya ulaşmadan bir süre sonra kayboldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli