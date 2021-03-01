Hatay'da denizde 3 ayrı noktada oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi
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Hatay'da denizde 3 ayrı noktada oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi

01.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:02
Hatay'da denizde 3 ayrı noktada oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi

Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında 3 farklı noktada oluşan hortum, vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında 3 farklı noktada oluşan hortum, vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

İlçede gece saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini yitirdi.

Yağışın ardından Çevlik Mahallesi açıklarında aynı anda 3 farklı noktada oluşan hortum, kıyıdaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hortumlar karaya ulaşmadan bir süre sonra kayboldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli

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