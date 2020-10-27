Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

27.10.2020 14:47 | Son Güncelleme: 27.10.2020 17:30

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Sarıseki Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen helikopter, arazöz, su tankeri, iş makineleri ve çok sayıda söndürme ekibiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın bölgesine yakın bazı evler, tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.

Alevlerin bazı yerleşim yerlerine de sıçradığı görüldü.

Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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