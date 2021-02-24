Hatay'da botla açıldığı denizde 56 gün önce kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
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Hatay'da botla açıldığı denizde 56 gün önce kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

24.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:04
Hatay'da botla açıldığı denizde 56 gün önce kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 56 gün önce botla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 56 gün önce botla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Çevlik Sahili'nden 30 Aralık'ta balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Nail Gündoğan'ı (23) arama çalışmaları, Çevlik ve Konacık sahili civarında sürdürülüyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile İskenderun Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, çalışmalar kapsamında belirlenen alanlarda dalış yapıyor.

Ali Nail Gündoğan, 30 Aralık 2020'de akşam saatlerinde balık tutmak için denize açılmış, kendisinden haber alınamaması üzerine durum jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli

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