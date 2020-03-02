Hatay'da Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferi için Fetih Suresi okundu
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Hatay'da Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferi için Fetih Suresi okundu

Hatay'da Beyazıd-i Bestami Hazretleri makamında Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okundu, Mehmetçikler için dua edildi.

02.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:59
Hatay'da Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferi için Fetih Suresi okundu

'da Beyazıd-i Bestami Hazretleri makamında 'nın zaferle sonuçlanması için okundu, Mehmetçikler için dua edildi.


Diyanet-Sen Şubesi ve Kırıkhan Belediyesinin organizasyonuyla, 100 imam, 100 Kur'an kursu öğrencisi ve vatandaşların katılımıyla Beyazıd-i Bestami Türbesi'nde Fetih Suresi okundu, Mehmetçiğe dualar edildi. Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerlerin zafer kazanması için dua eden vatandaşlar, Fetih Suresi'ne "amin" diyerek Mehmetçiğe destek oldu.


Düzenlenen programa Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Kırıkhan Müftüsü Mekki Solmaz ve vatandaşlar katıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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