Hatay'da asfalt çalışması yapılan yolda çökme
12.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:50
Hatay'ın Samandağ ilçesinde asfalt döken kamyonun tekerleği, yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde asfalt döken kamyonun tekerleği, yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.
Atatürk Mahallesi Sait Karaali Caddesi'nde asfalt çalışması sırasında yolun bir kısmı çöktü.
Çökme nedeniyle asfalt taşıyan bir kamyonun tekerleği oluşan çukurda kaldı.
Kamyon, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
Belediye ekipleri yolun düzeltilmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli