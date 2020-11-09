Hatay'da aç kalan yaban domuzu, kent merkezine indi

HATAY'ın Defne ilçesinde aç yaban domuzu kent merkezine inerek, yiyecek aradı.

HATAY'ın Defne ilçesinde aç yaban domuzu kent merkezine inerek, yiyecek aradı.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Turunçlu Mahallesi'nde aç kaldığı için kent merkezine inen yaban domuzu, bir sitede oturan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre etrafta yiyecek arayan yaban domuzu daha sonra ormanlık alana girerek, gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI