Hatay'da aç kalan yaban domuzu, kent merkezine indi
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Hatay'da aç kalan yaban domuzu, kent merkezine indi

09.11.2020 23:04 | Son Güncelleme: 09.11.2020 23:08
Hatay'da aç kalan yaban domuzu, kent merkezine indi

HATAY'ın Defne ilçesinde aç yaban domuzu kent merkezine inerek, yiyecek aradı.

HATAY'ın Defne ilçesinde aç yaban domuzu kent merkezine inerek, yiyecek aradı. 

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Turunçlu Mahallesi'nde aç kaldığı için kent merkezine inen yaban domuzu, bir sitede oturan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre etrafta yiyecek arayan yaban domuzu daha sonra ormanlık alana girerek, gözden kayboldu.


Hatay'da aç kalan yaban domuzu, kent merkezine indi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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