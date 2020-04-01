Hatay'da 5 mahalle giriş çıkışa kapatıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Hatay'da 5 mahalle giriş çıkışa kapatıldı - Haber

Hatay'da 5 mahalle giriş çıkışa kapatıldı

Hatay'da 5 mahalle giriş çıkışa kapatıldı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan 5 mahalle koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında giriş çıkışa kapatıldı.

01.04.2020 23:38 | Son Güncelleme: 01.04.2020 23:40
Hatay'da 5 mahalle giriş çıkışa kapatıldı

Hatay'da 5 mahalle giriş çıkışa kapatıldı

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan 5 mahalle koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında giriş çıkışa kapatıldı.

Kırıkhan ilçesinde bulunan, Ceylanlı, Bektaşlı, Taş Oluk, Saylak ile Balarmudu mahallelerinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında jandarma ekiplerince giriş çıkışlar kapatıldı.

Koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek adına, sosyal izolasyon temizliği geçmelerini sağlamak amaçlı 5 mahalleyi 14 gün süre ile giriş çıkışları jandarma tarafından kapatıldı.

Kırıkhan ilçe jandarmaya bağlık jandarma ekipleri, mahallerin giriş ve çıkışlarında nöbet tutarak dışarıdan gelen araç ile vatandaşları uyarı yaparak girmelerinin yasak olduğunu belirtti.

Ceylanlı Mahalle Muhtarı ;Abdurrahman Doğan," Mahallemizde ikamet eden bir vatandaşımız çalışmak için şehir dışına gitmişti 2 gün önce, mahalleye dönen vatandaşımız koronavirüs tespit edildi. Bu yüzden mahallemiz 14 gün süreyle sosyal izolasyon çalışması nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı" dedi.

Hatay'da 5 mahalle giriş çıkışa kapatıldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Hatay'da 5 mahalle giriş çıkışa kapatıldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Habertürk canlı yayını fena karıştı! Konuk programı terk etti Haber
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Konuk programı terk etti
Bakan Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili ilk kez konuştu Haber
Bakan Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili ilk kez konuştu
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz Haber
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu Haber
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haber
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi
Erdoğan'ın startını verdiği kampanyayla ilgili bomba iddia Haber
Erdoğan'ın startını verdiği kampanyayla ilgili bomba iddia
Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var
Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı
İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı
İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı
İran'da belediye çalışanları, koronavirüste mesafenin önemini vurgulamak için Azrail kostümleriyle sokaklarda gezdi
İran'da belediye çalışanları, koronavirüste mesafenin önemini vurgulamak için Azrail kostümleriyle sokaklarda...
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi
Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor
Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti
Lise öğrencisi, plastik atıklarla koronavirüsün resmini çizdi
Lise öğrencisi, plastik atıklarla koronavirüsün resmini çizdi
Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk
Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk
Çin'de sokağa çıkma yasağı döneminde boşanmalarda artış oldu
Çin'de sokağa çıkma yasağı döneminde boşanmalarda artış oldu
Beyaz Saray'dan korkutan tahmin: Bütün önlemleri alsak bile 200 bin kişi ölebilir
Beyaz Saray'dan korkutan tahmin: Bütün önlemleri alsak bile 200 bin kişi ölebilir
İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak
Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak
Beşiktaşlı Kevin Prince Boateng'in kardeşi Jerome Boateng, otobanda kaza yaptı
Beşiktaşlı Kevin Prince Boateng'in kardeşi Jerome Boateng, otobanda kaza yaptı
Polis, koronavirüs yasağını hiçe sayıp kahvehanede oturan 26 kişiye para cezası kesti
Polis, koronavirüs yasağını hiçe sayıp kahvehanede oturan 26 kişiye para cezası kesti
Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü
Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü
Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti
Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor
Sosyal medyada taksicilerle ilgili asılsız paylaşım yapan vatandaş, gözaltına alındı
Sosyal medyada taksicilerle ilgili asılsız paylaşım yapan vatandaş, gözaltına alındı
Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu
Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Engin Altay Mustafa Destici Zekeriya Birkan Mehmet Cahit Turhan
Magazin Seda Sayan Guido Senia Nurgül Yeşilçay İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Tamer Tuna Fatih Terim Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Wuhan Polis İngiltere
Şu an buradasınız: Hatay'da 5 mahalle giriş çıkışa kapatıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 00:08:09. #1.15#
title