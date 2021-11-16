Son dakika haberleri: 4 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı önünde E-91 kara yolunda, 31 AHD 878, 31 AHV 45, 31 YC 279 ve 31 KGZ 73 plakalı otomobiller çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, araçlardaki 7 yaralıyı İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralılardan İnci D'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.