Hatay'da 30 yıllık çobanının bitmeyen meslek aşkı
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Hatay'da 30 yıllık çobanının bitmeyen meslek aşkı

Hatay'da 30 yıllık çobanının bitmeyen meslek aşkı
Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Kültür Sanat

Hatay'ın Altınözü ilçesinde çobanlıkta 30 yılı geride bırakan 61 yaşındaki Raif Ünsal, mesleğinin tüm zorluğuna rağmen işini severek yapıyor.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde çobanlıkta 30 yılı geride bırakan 61 yaşındaki Raif Ünsal, mesleğinin tüm zorluğuna rağmen işini severek yapıyor.

Alakent Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Ünsal, 31 yaşında başladığı baba mesleği çobanlığı, 30 yıldır büyük bir tutkuyla devam ettiriyor.

Sahip olduğu 55 koyunu sabahın erken saatlerinde ağıldan 6 yaşındaki torunuyla birlikte çıkaran Raif Ünsal, hayvanlarını akşam saatlerine kadar doğada otlatıyor.

Ünsal, AA muhabirine 30 yıldır sürdürdüğü çobanlık mesleği sayesinde ailesinin geçimini sağladığını ve çocuklarını okuttuğunu söyledi.

Ünsal, baba mesleği olan çobanlığı severek yaptığını ve gücünün yettiği kadar devam ettireceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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