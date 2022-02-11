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Hatay'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Hatay'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da şehirlerarası taşımacılık yapan bir yolcu otobüsünde 13 düzensiz göçmen yakalandı.

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da şehirlerarası taşımacılık yapan bir yolcu otobüsünde 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi amacıyla yürütülen faaliyet kapsamında Antakya, Serinyol, Ovakent yol kontrol uygulamasında şehirler arası taşımacılık yapan bir otobüs içerisinde Afgan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Olayla ilgili firma hakkında soruşturma başlatılırken, otobüs şoförü ve muavin hakkında adli işlem başlatıldı.

Yakalanan 13 düzensiz göçmen ise işlemlerin tamamlanmasının ardından Hatay İl Göç İdaresine teslim edildi.

(Gökhan Aklan-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Serinyol, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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