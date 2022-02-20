Hatay'da 11 aracın lastiğinin patlatılmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Hatay'da 11 aracın lastiğinin patlatılmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

AA, Burak Milli - Güncel
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Hatay'da 11 aracın lastiğinin patlatılmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halindeki 11 aracın lastiklerinin kesici aletle patlatılmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halindeki 11 aracın lastiklerinin kesici aletle patlatılmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde önceki gün gece saatlerinde park halindeki 11 aracın lastiğini patlatan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından zanlıların eşkalini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla Y.K, M.K. ve K.T'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

İskenderun'da önceki gün park halindeki 11 aracın lastiklerinin kesici aletle patlatması güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

AA / Burak Milli - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hisarcık, Hatay, Güncel, Haberler

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