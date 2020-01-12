Hatay-bakan selçuk, yıkılma tehlikesi altındaki tarihi iskenderun lisesi'ni inceledi
Bakan Selçuk, yıkılma tehlikesi altındaki tarihi İskenderun Lisesi'ni inceledi (3)BAKAN SELÇUK, AK PARTİ TEŞKİLATIYLA BULUŞTUHatay'da ziyaretlerini sürdüren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Bakan Selçuk, yıkılma tehlikesi altındaki tarihi İskenderun Lisesi'ni inceledi (3)
BAKAN SELÇUK, AK PARTİ TEŞKİLATIYLA BULUŞTU
Hatay'da ziyaretlerini sürdüren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Selçuk, İl Başkanı Mehmet Yeloğlu ve partililer tarafından karşılandı. Bakan Selçuk, il teşkilatıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.