Hatay-bakan selçuk, yıkılma tehlikesi altındaki tarihi iskenderun lisesi'ni inceledi
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Hatay-bakan selçuk, yıkılma tehlikesi altındaki tarihi iskenderun lisesi'ni inceledi

Bakan Selçuk, yıkılma tehlikesi altındaki tarihi İskenderun Lisesi'ni inceledi (3)BAKAN SELÇUK, AK PARTİ TEŞKİLATIYLA BULUŞTUHatay'da ziyaretlerini sürdüren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

12.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:56
Hatay-bakan selçuk, yıkılma tehlikesi altındaki tarihi iskenderun lisesi'ni inceledi

Bakan Selçuk, yıkılma tehlikesi altındaki tarihi Lisesi'ni inceledi (3)

BAKAN SELÇUK, TEŞKİLATIYLA BULUŞTU

'da ziyaretlerini sürdüren Milli Eğitim Bakanı , Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Selçuk, İl Başkanı Mehmet Yeloğlu ve partililer tarafından karşılandı. Bakan Selçuk, il teşkilatıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Hatay-bakan selçuk, yıkılma tehlikesi altındaki tarihi iskenderun lisesi'ni inceledi
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