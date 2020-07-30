HATAY Amanoslar'da orman yangını Amanoslar'da orman yangınıHATAY'ın Antakya ilçesindeki Amanos Dağı eteklerinde bulunan ormanlık alanda, farklı birkaç noktada yangın çıktı.

Amanoslar'da orman yangını

HATAY'ın Antakya ilçesindeki Amanos Dağı eteklerinde bulunan ormanlık alanda, farklı birkaç noktada yangın çıktı.

Serinyol Mahallesi'nde Mustafa Kemal Üniversitesi Kampüsü'ne yakın bölgedeki ormanlık alanda, 4-5 ayrı noktada, henüz bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangına 4 helikopter, 1 uçak ile 20 arazöz, 2 dozer ve 10 su tankı ile havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, 4-5 ayrı noktada başlayan ve 10 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü, şimdilik yerleşim alanları için bir tehdit oluşturmadığını söyledi.

Kaynak: DHA