HATAY Amanoslar'da orman yangını
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HATAY Amanoslar'da orman yangını

Amanoslar'da orman yangınıHATAY'ın Antakya ilçesindeki Amanos Dağı eteklerinde bulunan ormanlık alanda, farklı birkaç noktada yangın çıktı.

30.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 30.07.2020 15:42

Amanoslar'da orman yangını

HATAY'ın Antakya ilçesindeki Amanos Dağı eteklerinde bulunan ormanlık alanda, farklı birkaç noktada yangın çıktı.

Serinyol Mahallesi'nde Mustafa Kemal Üniversitesi Kampüsü'ne yakın bölgedeki ormanlık alanda, 4-5 ayrı noktada, henüz bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangına 4 helikopter, 1 uçak ile 20 arazöz, 2 dozer ve 10 su tankı ile havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, 4-5 ayrı noktada başlayan ve 10 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü, şimdilik yerleşim alanları için bir tehdit oluşturmadığını söyledi.

HATAY Amanoslar'da orman yangını

Kaynak: DHA

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