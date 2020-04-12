Hata'da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı
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Mağaracık, Samandağ, Polis, Hatay, 3. Sayfa

Hata'da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal ederek sokağa çıkan şahıs, polisin 'evine dön' uyarısına uymayıp olay çıkarması üzerine gözaltına alındı.

12.04.2020 22:37 | Son Güncelleme: 12.04.2020 22:42
Hata'da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal ederek sokağa çıkan şahıs, polisin 'evine dön' uyarısına uymayıp olay çıkarması üzerine gözaltına alındı.

Olay, Mağaracık Mahallesi üzerinde meydana geldi. Devriye gezen Samandağ İlçe Emniyetine bağlı polis ekipleri, sokak üzerinde seyir halinde bulunan kişiye "evine geçmesi" uyarısında bulundu. Uyarıları dikkate almayan şahıs polis ile tartıştı. Tartışmada şahıs polise saldırması üzerine gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Olay çıkaran şahıs gözaltına alınarak Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - HATAY

Kaynak: İHA

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