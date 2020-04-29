Hastaneye koşan Filiz Akın'dan koronavirüs açıklaması Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Filiz Akın'ın ateşi çıkınca korkup hastaneye koştu. Koronavirüs testi yaptıran Akın, sonucunu ilk ağızdan açıkladı

Filiz Akın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kırılgan bir sağlığım var. Bağışıklık sistemimi güçlendirmek için tedaviye gidiyordum ve yarım kaldı.

Bir ara ateşim çıktı, corona testi yapıldı, negatif çıktı. Şimdi ateşim yok ama çok öksürüyorum" şeklinde konuştu.



