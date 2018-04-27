Hastanede Yangın Tatbikatı

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Hastanede görevli sivil savunma uzmanı Murat Çoban tarafından gerçekleştirilen yangın eğitimi ve tatbikatına hastane personeli ile stajer öğrenciler katıldı.

Personele yangın eğitimi konusunda bilgi verilmesinin ardından hastane bahçesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta Çoban, yangına nasıl müdahale edileceğini anlattı, yangın tüplerinin kullanımıyla ilgili olarak çalışanlara uygulamalı eğitim verdi.

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Selçuk Sezikli, gazetecilere yaptığı açıklamada, olası yangınlara karşı yürütülecek çalışmaları test etmek amacıyla belirli aralıklarla tatbikat yaptıklarını belirtti.