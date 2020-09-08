Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada
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Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada

İstanbul'da ilaç yazdırmak için devlet hastanesine giden vatandaş, doktorla tartışma yaşadı. Doktorun kapıyı kapatması sonucu tartıştığı şahsın iki parmağı koptu. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

08.09.2020 14:42 | Son Güncelleme: 08.09.2020 15:15

Esenyurt'ta ilaç yazdırmak için devlet hastanesine giden vatandaşın doktorun üzerine kapıyı kapatması sonucu parmağı koptu. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İKİ PARMAĞI KOPTU

Olay geçtiğimiz haftalarda Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Murat Aksarı isimli vatandaş ilaç yazdırmak için doktora gitti. Doktor tartışma sırasında Aksarı'nın üzerine kapıyı kapattı. Kapı kapanması üzerine Aksarı'nın iki parmağı koptu. Yaşanan olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Aksarı'nın odaya girmesi ve sonrasında çıkarken kapının kapanması Aksarı'nın parmağının kanaması ve görevlilerin yeri temizlemesi yer alıyor.

Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (60)
BRO: Sağlık çalışanlarına şiddete karşıyız. Ama sağlık çalışanlarının yasanın arkasına sığınarak hasta ve hasta çalışanlarına kötü muamelesine de karşıyız. Bu kabul edilemez.
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YOLGEZER: O parmakları kopan doktor olacaktı ku şimdiiii Bütün anahaber bültenlerinde 3 gün izlerdik
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VATANDAŞ MI DOKTOR MU: Bu şiddet olayları sonuç ve ceza odaklı ÇÖZÜLEMEZ! Eğitim şart!, Bu işede en alttan değil, eğitimli olandan başlayarak girişilmeli. CEZA ile çözüm bulunamaz. Gitti parmaklar. . .
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