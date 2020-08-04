Hastalık veya kötü alışkanlık! 3 kuruşluk fesleğeni çaldı
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Hastalık veya kötü alışkanlık! 3 kuruşluk fesleğeni çaldı

Genç kadın gayri menkul dükkanın önünde duran saksıdaki fesleğeni kökünden koparak alıp götürdü. Hayrete düşüren olyada güvenlik kameralarına yansıdı.

Hastalık veya kötü alışkanlık! 3 kuruşluk fesleğeni çaldı
04.08.2020 14:50 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:54

İstanbul'un Bayrampaşa semtinde yoldan geçen ve yanında bir erkekle beraber yürüyen kadın, hiç beklenmedik bir anda gayrimenkul dükkanının önünde duran saksıdaki fesleğeni kökünden kopararak alıp götürdü.

FESLEĞENİN BİRİ EKSİKTİ

Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü, Yenidoğan Mahallesi Atışalanı Caddesi üzerinde bulunan gayrimenkul dükkanının önünde meydana geldi. Gayrimenkul dükkanı çalışanı Berrin Tunca, sabah dükkanı açtıktan fesleğenlerden birinin eksik olduğunu fark etti. Dükkanın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Tunca, fesleğenin yoldan geçen bir kadın tarafından akşam saatlerinde çalındığını gördü. Görüntülerde, bir erkekle yürüyen kadının bir anda saksıdaki fesleğeni kökünden kopararak çaldığı görülüyor.

"İKİ ÜÇ LİRALIK BİR ŞEY"

Berrin Tunca, "Sabah geldiğimde, her sabah olduğu gibi çiçekleri suluyordum. Bir çiçeğin eksik olduğunu fark ettim. Kamera kayıtlarına baktım. Bir hanımefendi ve yanında eşi ya da oğlu olan biriyle birlikte çiçeği almış. İki üç liralık bir şey. Çok çalmaya gerek yoktu ama işte insanlarımızda belki hastalıktır, belki alışkanlık haline getirmişlerdir. Kötü bir alışkanlık, inşallah bir daha böyle şeyler yapmazlar diye umut ediyorum. Buradan aslında rencide etmek istemiyoruz ama görünsün bilinsin ki, birazcık olsun utansınlar" dedi.

Kaynak: DHA

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