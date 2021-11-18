Hasta yakınının saldırısına uğrayan sağlık çalışanı yaralandı

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün, veri hazırlama memuru Ömer Söylemez, randevusuz sıra almaya gelen hastaya olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Bu sırada hastanın yanında bulunan yakını, Ömer Söylemez'e elindeki cisimle saldırıp darbetti. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ömer Söylemez, darp raporu alarak şikayetçi oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da, "Hangi şartlar altında olursa olsun sizlere hizmet vermek için gece gündüz demeden görevleri başında bulunan sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü sözlü ve fiziksel saldırı, bu kutsal görevi sürdürmekte olan sağlık çalışanlarımızı yaralamakta ve sağlık hizmetinin aksamasına yol açmaktadır. Sağlık çalışanlarımıza yapılan her türlü sözlü ve fiziksel şiddet unsurunu esefle kınıyoruz" denildi.