Hasta taşıyan ambulans buzlanma nedeniyle kaza yaptı: 1 yaralı - Haberler

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Hasta taşıyan ambulans buzlanma nedeniyle kaza yaptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hasta taşıyan ambulans buzlanma nedeniyle kaza yaptı: 1 yaralı

Nevşehir-Derinkuyu yolunda aşırı buzlanma nedeniyle hasta nakil ambulansının kaza yapması sonucu 1 kişi yaralandı.

DERİNKUYU, NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir- Derinkuyu yolunda aşırı buzlanma nedeniyle hasta nakil ambulansının kaza yapması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir-Derinkuyu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç.'nin kullandığı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne ait 50 DR 274 plakalı hasta nakil ambulansı sürücüsünün aşırı buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sorunu devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ambulansta bulunan hasta yakını yaralandı. Yaralı başka bir ambulans ile hastaneye sevk edilirken, kaza yapan ambulansta bulunan hasta da bölgeye sevk edilen ikinci bir ambulans ile evine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Hasta taşıyan ambulans buzlanma nedeniyle kaza yaptı: 1 yaralı

Hasta taşıyan ambulans buzlanma nedeniyle kaza yaptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Derinkuyu, Ambulans, Nevşehir, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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