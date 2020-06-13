Hassa'da muhtarlarla toplantı yapıldı
Antakya Orman İşletme Müdürü Osman Koç, Hassa'da muhtarlarla orman konularının görüşüldüğü toplantıda bir araya geldi.
13.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:40
Antakya Orman İşletme Müdürü Osman Koç, Hassa'da muhtarlarla orman konularının görüşüldüğü toplantıda bir araya geldi.
Belediye Konferans Salonundaki toplantıda konuşan Koç, sorunları muhtarlardan dinleyerek çözüm yolları aradıklarını söyledi.
Koç, kanun ve mevzuatlar çerçevesinde talep ve istekleri değerlendireceklerini belirtti.
Toplantıya Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, Hassa Orman İşletme Şefi İbrahim Akbulut ve AK Parti Hassa İlçe Başkanı Cafer Sarı da katıldı.
Kaynak: AA