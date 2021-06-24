Hasretinden Prangalar Eskittim şiiri - Ahmed Arif Hasretinden Prangalar Eskittim şiiri
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Hasretinden Prangalar Eskittim şiiri - Ahmed Arif Hasretinden Prangalar Eskittim şiiri

Hasretinden Prangalar Eskittim şiiri - Ahmed Arif Hasretinden Prangalar Eskittim şiiri
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Ahmed Arif'in Hasretinden Prangalar Eskittim şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Hasretinden Prangalar Eskittim şiiri Ahmed Arif tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Hasretinden Prangalar Eskittim şiiri - Ahmed Arif Hasretinden Prangalar Eskittim şiiri

Hasretinden Prangalar Eskittim şiiri Ahmed Arif'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Hasretinden Prangalar Eskittim" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Ahmed Arif Hasretinden Prangalar Eskittim şiiri

HASRETİNDEN PRANGALAR ESKİTTİM

Seni, anlatabilmek seni.

İyi çocuklara, kahramanlara,

Seni, anlatabilmek seni,

Namussuza, haldan bilmez,

Kahpe yalana.

Ard-arda kaç zemheri,

Kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu.

Dışarda gürül-gürül akan bir dünya.

..........

..........

Ahmed Arif

Kaynak: Antoloji.com - Ahmed Arif Hasretinden Prangalar Eskittim şiiri

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Hasretinden Prangalar Eskittim şiiri - Ahmed Arif Hasretinden Prangalar Eskittim şiiri - Haberler
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