Hasip Aksu - Yağmur şarkı sözleri! 'Yağmur' rap şarkısı sözleri nelerdir? Yağmur şarkısı hakkında bilgiler - Haberler
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Hasip Aksu - Yağmur şarkı sözleri! 'Yağmur' rap şarkısı sözleri nelerdir? Yağmur şarkısı hakkında bilgiler

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Hasip Aksu - Yağmur şarkı sözleri! 'Yağmur' rap şarkısı sözleri nelerdir? Yağmur şarkısı hakkında bilgiler

Hasip Aksu'nun yeni şarkısı Yağmur bugün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Hasip Aksu - Yağmur sözleri nelerdir? Hasip Aksu - Yağmur rap şarkısı sözleri nedir? İşte sözler...

Hasip Aksu - Yağmur şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Hasip Aksu'ya aittir. Düzenleme ise Allame'ye aittir.

HASİP AKSU - YAĞMUR SÖZLERİ

Sabaha doğru açılıyor gözüm

Çıplaklığını özledim işin özü

Üzerimde ceketim elimde sigara çözüm

Yağ yağmur üzerine bu çölün

***

Naz etme buluşalım

Aynı yerde bekliyorum seni gün aşırı

Sanki kaybettim gözünde bütün imajımı

Sev yine de sev içim dışım kahır

***

Yağ yağmur rüzgara beni savur

Naz etme kavuşalım

Gizlediğin an gözümden akan yaşı

Gündüzümden gecelere yakarışım

***

Dağıldım yağmurlarla

Issızlığımı anla

Yine yağsa yüzüme sağanak

Islanıp altında

***

Yıldırımlar gibi görün (ya ya)

Yıldığım an ger dönüp (ya ya)

***

Işıklar yanıltı yanılttın (ya ya)

Bulutlar karardı kapattın (ya ya)

Dünümden yarından arındım (ya ya)

***

Çığlıklara sarılıp şu an dayan (ya ya)

***

Rüzgarın sesinde deva

Üşümek de serinlemek de var

Islanıp altında

***

Dağıldım yağmurlarla

Issızlığımı anla

Yine yağsa yüzüme sağanak

Islanıp altında

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