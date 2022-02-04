Hasip Aksu - Yağmur şarkı sözleri! 'Yağmur' rap şarkısı sözleri nelerdir? Yağmur şarkısı hakkında bilgiler
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Hasip Aksu'nun yeni şarkısı Yağmur bugün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Hasip Aksu - Yağmur sözleri nelerdir? Hasip Aksu - Yağmur rap şarkısı sözleri nedir? İşte sözler...
Hasip Aksu - Yağmur şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Hasip Aksu'ya aittir. Düzenleme ise Allame'ye aittir.
HASİP AKSU - YAĞMUR SÖZLERİ
Sabaha doğru açılıyor gözüm
Çıplaklığını özledim işin özü
Üzerimde ceketim elimde sigara çözüm
Yağ yağmur üzerine bu çölün
***
Naz etme buluşalım
Aynı yerde bekliyorum seni gün aşırı
Sanki kaybettim gözünde bütün imajımı
Sev yine de sev içim dışım kahır
***
Yağ yağmur rüzgara beni savur
Naz etme kavuşalım
Gizlediğin an gözümden akan yaşı
Gündüzümden gecelere yakarışım
***
Dağıldım yağmurlarla
Issızlığımı anla
Yine yağsa yüzüme sağanak
Islanıp altında
***
Yıldırımlar gibi görün (ya ya)
Yıldığım an ger dönüp (ya ya)
***
Işıklar yanıltı yanılttın (ya ya)
Bulutlar karardı kapattın (ya ya)
Dünümden yarından arındım (ya ya)
***
Çığlıklara sarılıp şu an dayan (ya ya)
***
Rüzgarın sesinde deva
Üşümek de serinlemek de var
Islanıp altında
***
Dağıldım yağmurlarla
Issızlığımı anla
Yine yağsa yüzüme sağanak
Islanıp altında