Hasip Aksu - Yağmur şarkı sözleri! 'Yağmur' rap şarkısı sözleri nelerdir? Yağmur şarkısı hakkında bilgiler

Hasip Aksu - Yağmur şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Hasip Aksu'ya aittir. Düzenleme ise Allame'ye aittir.

HASİP AKSU - YAĞMUR SÖZLERİ

Sabaha doğru açılıyor gözüm

Çıplaklığını özledim işin özü

Üzerimde ceketim elimde sigara çözüm

Yağ yağmur üzerine bu çölün

***

Naz etme buluşalım

Aynı yerde bekliyorum seni gün aşırı

Sanki kaybettim gözünde bütün imajımı

Sev yine de sev içim dışım kahır

***

Yağ yağmur rüzgara beni savur

Naz etme kavuşalım

Gizlediğin an gözümden akan yaşı

Gündüzümden gecelere yakarışım

***

Dağıldım yağmurlarla

Issızlığımı anla

Yine yağsa yüzüme sağanak

Islanıp altında

***

Yıldırımlar gibi görün (ya ya)

Yıldığım an ger dönüp (ya ya)

***

Işıklar yanıltı yanılttın (ya ya)

Bulutlar karardı kapattın (ya ya)

Dünümden yarından arındım (ya ya)

***

Çığlıklara sarılıp şu an dayan (ya ya)

***

Rüzgarın sesinde deva

Üşümek de serinlemek de var

Islanıp altında

***

Dağıldım yağmurlarla

Issızlığımı anla

Yine yağsa yüzüme sağanak

Islanıp altında

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