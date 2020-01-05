Haşdi Şabi'yi vuran İHA'nın Kuveyt'ten havalandığı iddiası
Irak'ta Haşdi Şabi'ye bağlı Asaib Ehli'l Hak örgütü, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi vuran uçağın Kuveyt'ten havalandığını iddia etti.
Irak'ta Haşdi Şabi'ye bağlı Asaib Ehli'l Hak örgütü, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi vuran uçağın Kuveyt'ten havalandığını iddia etti.
Haşdi Şabi'ye Kays el-Hazali liderliğindeki Asaib Ehli'l Hak örgütünden yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi vuran MQ-9 Reaper adlı insansız hava aracının Katar'dan havalandığı bilgilerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "MQ-9 Reaper adlı insansız hava aracının tek bir havalimanı vardır o da Kuveyt'tedir" dedi.
ABD Savunma Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ve Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonla öldürüldüğünü açıklamıştı. - ERBİL