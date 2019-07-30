HASDAL-KEMERBURGAZ YOLU'NDA TIR'DAN YOLA SAÇILAN DAMACANALAR KAZAYA NEDEN OLDU (1)

HASDAL-KEMERBURGAZ YOLU'NDA TIR'DAN YOLA SAÇILAN DAMACANALAR KAZAYA NEDEN OLDU (1)

Hasdal-Kemerburgaz Yolu'nda damacana su taşıyan TIR'dan yola saçılan damacanalar kazaya neden oldu.

HASDAL-KEMERBURGAZ YOLU'NDA TIR'DAN YOLA SAÇILAN DAMACANALAR KAZAYA NEDEN OLDU (1)

Hasdal-Kemerburgaz Yolu'nda damacana su taşıyan TIR'dan yola saçılan damacanalar kazaya neden oldu. 6 aracın hasar gördüğü kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yolda trafik oluştu. 

Görüntü dökümü:
------------------
-Olay yeri
-TIR'ın görüntüsü
-Araçlardan detaylar
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et