Hasdal Askeri Kışlası'ndaki yangın kontrol altına alındı

İSTANBUL - Hasdal Askeri Kışlası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. İki saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında ölen yada yaralanan olmadığı belirtildi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Eyüpsultan ilçe sınırlarında bulunan Hasdal Askeri Kışlası'ndaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Ormanlık alandaki atış poligonu kısmında çıktığı iddia edilen yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangının bulunduğu alana çeşitli ilçelerden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin talebi üzerine yangın söndürme helikopteri gönderildi. Hem karadan hem de havadan yapılan müdahaleyle yangın iki saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA