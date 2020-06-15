Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, hasat yaparken patos makinesine düşen çiftçi Ferhat Aydın (33) yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, hasat yaparken patos makinesine düşen çiftçi Ferhat Aydın (33) yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Hayrettin Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Ferhat Aydın korunga ekili arazide hasat yapmak için tarlaya gitti. Aydın, traktör römorkuna yüklediği korunga bitkisinin patoza atarak ayırmaya başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Aydın, patos makinesinin içine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, makineye sıkışan Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın'ın cesedi, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bozkurt İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. Makineden çıkarılan ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: DHA