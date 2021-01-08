Hasankeyf'te tarımsal deneme ve demonstrasyon sahası yapılıyor
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Hasankeyf'te tarımsal deneme ve demonstrasyon sahası yapılıyor

08.01.2021 18:33 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:37
Hasankeyf'te tarımsal deneme ve demonstrasyon sahası yapılıyor

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 70 dekarlık alanda tarımsal deneme ve demonstrasyon alanı oluşturuluyor.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 70 dekarlık alanda tarımsal deneme ve demonstrasyon alanı oluşturuluyor.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batman Valiliği himayesinde İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Hasankeyf Kaymakamlığı koordinesinde yaklaşık 70 dekarlık alanda tarımsal deneme ve demonstrasyon alanı oluşturulacak.

Alanda, çardak sistemli bağ tesisi, Trabzon hurması, nar, incir, fıstık lavanta ve hoş kokulu bitkiler bahçeleri ile sera tesisi, sulama kuyusu sondajı, dalgıç tesisi kurulumu, sulama havuzu yapımı, 50 metreküp su kuyusu hattı, 400 metre arazi teraslama ve berkitme yol çalışması, trafo tesisatı, çevre aydınlatma sistemi, 29 dekar damla sulama tesisi, park alanı, yürüyüş parkuru, hizmet binası, dinlenme ve oturma banklarının yapılması planlanıyor.

Projenin hayata geçmesiyle tarla günleri kapsamında çiftçilere uygulamalı eğitim verebilme imkanı sağlanacak, doğru tarım uygulamaları hususunda çiftçiler yönlendirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca

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