Hasankeyf'te Kovid-19 pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla yapılan mücadelede alınan sıkı önlemler sonucu pozitif vaka kalmadı.

Hasankeyf Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, alınan önlemler nedeniyle ilçede Kovid-19 pozitif vaka sayısı sıfırlandı.

Kaymakamlık tarafından salgın sürecinde yaptıkları hizmetler nedeniyle Hasankeyf Filyasyon ve Denetim ekibine plaket takdim programı düzenlendi.

Kaymakam Şenol Öztürk, programda yaptığı konuşmada, Hasankeyf Filyasyon ve Denetim ekiplerinde görevli personelin yoğun bir dönem geçirdiğini belirterek, alınan önlemler nedeniyle ilçede vakaların sıfırlandığını bildirdi.

Dünyayı etkisi altına alan bu zorlu süreçte gecesini gündüzüne katarak büyük bir özveriyle ekiplerin görevlerini yürüttüğünü kaydeden Öztürk, salgının bulaşıcı riskini en aza indirmek için başta tedavi gören vatandaşlar ve temaslıların evde kalmalarını sağlayarak sosyal hayatı izole ettiklerini belirtti.

İzolasyon çalışmaların devamı için düzenli periyotlarla vatandaşların denetimini sağladıklarını ifade eden Öztürk, "Böylece salgına karşı büyük bir başarı elde ettik. Bugün itibariyle Kovid-19 pozitif vaka ve temaslı sayımızı sıfırladık. Elde ettiğimiz bu başarıyı aşılama sürecine de taşıyacağız." dedi.

Daha sonra Öztürk, Hasankeyf Filyasyon ve Denetim ekip üyelerine plaket verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca