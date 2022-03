Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Hasan Saygın hakkında araştırmalar yapılıyor. Hasan Saygın kimdir? Hasan Saygın kaç yaşında, nereli? Hasan Saygın hayatı ve biyografisi!

HASAN SAYGIN KİMDİR?

Çalışma Alanları (Multidisciplinary & Interdisciplinary Studies): Computing in Physics (Nuclear Energy, High Energy Physics, Computational Fluid Dynamics, Thermodynamic, Microwave and Antenna), Computing in Chemistry (Nanoparticles, Environmental Sciences), Energy Policy (Sustainable Development, Renewable Energy Management, Climate Change), Information Technology.

Çalışmalarına Yapılan Atıf Sayısı ve İndeks Değerleri: atıf:1053 h-indeks:15, i-10 indeks:26

Kronoloji: Prof. Dr. Hasan SAYGIN aslen "Niğde, Ulukışla'lı" olup, 31 Aralık 1960 tarihinde "İstanbul'da" doğdu. "Kabataş Erkek Lisesi'ni" bitirdikten sonra "Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Matematik Mühendisi" olarak ve daha sonra gittiği "İstanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji Enstitüsü'nden", "Nükleer Enerji Yüksek Mühendisi" olarak mezun oldu. Askerliğini "Yedek Subay" olarak yaptıktan sonra doktora eğitimi için "Kanada'ya" gitti ve burada "Université de Montréal, École Polytechnique de Montréal, Institut de génie énergétique'ten" "Doktor" unvanını aldı. "İstanbul Teknik Üniversitesi'ne" dönerek bu üniversitede sırasıyla, 1994'te "Yardımcı Doçent", 1996'da "Doçent", 2002'de "Profesör" oldu. Prof. Dr. Hasan SAYGIN, "İstanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji Enstitüsü'nde" 1994–1999 yılları arasında "Müdür Yardımcılığı", 2002-2003 yılları arasında ise "Müdürlük" ve "Nükleer Bilimler Ana Bilim Dalı Başkanlığı" yaptı. Yine bu yıllarda önce "Nükleer Enerji Enstitüsü'nde" "Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği" ve "Enstitü Kurulu Üyeliği" görevlerini yaptı. Daha sonra, Türkiye'nin ilk "Enerji Enstitüsü'nü" 2003 yılında "İstanbul Teknik Üniversitesi" bünyesinde kurdu ve 2003-2005 yılları arasında bu enstitünün "Müdürlüğü'nü", "Nükleer Araştırmalar Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nı", "Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği'ni" ve "Enstitü Kurulu Üyeliği'ni" yaptı. "İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Bilişim Enstitüsü'nün" kurucuları arasında oldu ve "Bilişim Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nı", "Bilişim Enstitüsü, Yönetim Kurulu Üyeliği'ni" ve "Bilişim Enstitüsü, Enstitü Kurulu Üyeliği'ni" yaptı. Prof. Dr. Hasan SAYGIN, bunların yanı sıra, "İstanbul Teknik Üniversitesi'nde", "Üniversite Senatörlüğü", "Rektör Danışmanlığı", "Sanal Ortamda Eğitim Merkezi Müdürlüğü" görevlerinde bulundu. Prof. Dr. Hasan SAYGIN, "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na" bağlı "Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nda (TAEK'te)",2003–2007 yılları arasında "Atom Enerjisi Komisyonu Üyeliği" ve "Atom Enerjisi Danışma Kurulu Üyeliği" görevlerini yaptı. Prof. Dr. Hasan SAYGIN ayrıca, "Genelkurmay Başkanlığı, Harp Akademileri Komutanlığı, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün (SAREN'in)" kuruluşuna destek vermiş olup, 2007-2009 yılları arasında "Genelkurmay Başkanlığı, Harp Akademileri Komutanlığı, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'de (SAREN'de)", "Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği" yaptı. Bu enstitüde doktora programlarının açılabilmesi için 2008-2009 yılları arasında "İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından" 40-b maddesine göre görevlendirilmesi ile "GenelkurmayBaşkanlığı, Harp Akademileri Komutanlığı, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'de (SAREN'de)" Profesör kadrosunda görev yaptı.

Prof. Dr. Hasan SAYGIN evli ve iki çocuk babasıdır.

