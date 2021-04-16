Hasan Polatkan'ın eşi organ yetmezliği sonucu 101 yaşında vefat etti
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Hasan Polatkan'ın eşi organ yetmezliği sonucu 101 yaşında vefat etti

Hasan Polatkan'ın eşi organ yetmezliği sonucu 101 yaşında vefat etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın eşi Mutahhare Polatkan (101) Antalya'nın Alanya ilçesinde tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi.

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın eşi Mutahhare Polatkan (101) Antalya'nın Alanya ilçesinde tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi.

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın Alanya'da yaşayan eşi 101 yaşındaki Mutahhare Polatkan, rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye kaldırdı. Bir süredir tedavisi süren Polatkan, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bu sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polatkan'ın cenazesinin yarın sabah saat 11.00'de İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Hasan Polatkan'ın eşi organ yetmezliği sonucu 101 yaşında vefat etti
Hasan Polatkan'ın eşi organ yetmezliği sonucu 101 yaşında vefat etti
Hasan Polatkan'ın eşi organ yetmezliği sonucu 101 yaşında vefat etti
Hasan Polatkan'ın eşi organ yetmezliği sonucu 101 yaşında vefat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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