Hasan Murat Mercan kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Hasan Murat Mercan hayatı ve biyografisi nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hasan Murat Mercan kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Hasan Murat Mercan hayatı ve biyografisi nedir?

12.12.2020 00:28 | Son Güncelleme: 12.12.2020 00:32
Hasan Murat Mercan kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Hasan Murat Mercan hayatı ve biyografisi nedir?

Hasan Murat Mercan kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Hasan Murat Mercan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HASAN MURAT MERCAN KİMDİR?

Hasan Murat Mercan, 14 Ocak 1959'da Ağrı Tutak'ta doğdu. Babasının adı Yaşar Nafiz, annesinin adı Ümmü'dür. Endüstri Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını aynı bölümde, doktorasını ABD Florida Üniversitesi Karar ve Enformatik Bilimler Bölümü'nde tamamladı. Cleveland State Üniversitesi'nde Doçent oldu. Cleveland State Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak ders verdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliğinde bulundu. 22. Dönem Eskişehir Milletvekili. 22. Dönem'de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Batı Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Asamblesi (BAB) Türk Delegasyonu Başkanı olarak görev yaptı. 23. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı oldu. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Mercan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

İlgili Haberler

Hasan Yılmaz kimdir? Hasan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Hasan Yılmaz kaç yaşında, nereli?
Hasan Yılmaz kimdir? Hasan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Hasan Yılmaz kaç yaşında, nereli?
Hasan Mezarcı kimdir? Hasan Mezarcı hayatı ve biyografisi! Hasan Mezarcı kaç yaşında, nereli?
Hasan Mezarcı kimdir? Hasan Mezarcı hayatı ve biyografisi! Hasan Mezarcı kaç yaşında, nereli?
Hasan Ali Toptaş kimdir? Hasan Ali Toptaş hayatı ve biyografisi! Hasan Ali Toptaş kaç yaşında, nereli?
Hasan Ali Toptaş kimdir? Hasan Ali Toptaş hayatı ve biyografisi! Hasan Ali Toptaş kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Hünal Defne Samyeli Birkan Sokullu Sermiyan Midyat
Spor Erol Bulut Pierre Webo Ersun Yanal Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hasan Murat Mercan kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Hasan Murat Mercan hayatı ve biyografisi nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 00:32:30. #1.15#
title