Hasan Karabazar kimdir? Masterchef konuğu Hasan Karabaz hayatı ve biyografisi
Masterchef'te bugün dokunulmazlık oyunu oynanacak. İlk aşamada takımların karşı karşıya geldiği aşamada suşi yapılması istendi. Suşi Masterclass'ı veren Hasan Karabazar kimdir?
Hasan Karabazar kimdir? sorusunun yanıtı Masterchef izleyicileri tarafından merak edilen konuları arasında yer alıyor.
HASAN KARABAZAR KİMDİR?
Hasan Karabazar, bugün Masterchef'e konuk oldu. Karabazar'ın workshoplarda sushi masterclassı verdiği biliniyor.
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